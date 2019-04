A SÁBADO é oficialmente a newsmagazine mais lida do País. Os números da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) confirmam isso mesmo: nos dois primeiros meses de 2019, a revista do grupo Cofina bateu a sua principal concorrente, a Visão, na circulação impressa paga e na circulação digital paga.Em janeiro e fevereiro deste ano, a SÁBADO consolidou a sua posição de liderança nas vendas em banca, vendendo em média 20480 exemplares por edição, cerca de cinco mil exemplares a mais do que Visão, que registou uma média de 15703 exemplares. O mês de fevereiro fechou com a SÁBADO a liderar a circulação impressa total, que além das vendas em banca, inclui assinaturas, ofertas e vendas em bloco.Também a circulação digital contribuiu para a consolidação da liderança da SÁBADO no segmento das newsmagazines. A revista do grupo Cofina registou maior número de assinaturas e vendas online do que a Visão.Nod diários, o Correio da Manhã, também do grupo Cofina, continua a liderar o segmento com uma média de 73892 exemplares vendidos por edição nos primeiros dois meses deste ano. Em segundo lugar, o Jornal de Notícias encerra os meses de Janeiro e Fevereiro com uma média de 40301 exemplares vendidos por edição (-6,6%) enquanto o Público apresenta uma circulação impressa paga de 17136 exemplares.