SÁBADO lidera vendas em banca e cresce no online

Nos dois primeiros meses do ano, a revista do grupo Cofina vendeu em média 20 mil exemplares, enquanto a sua concorrente, a Visão, registou 16 mil.



Depois de ter sido a newsmagazine mais vendida em banca em 2017, a SÁBADO entrou em 2018 a liderar as vendas. Segundo os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem, a revista do grupo Cofina vendeui, entre Janeiro e Fevereiro, uma média de 20.103 exemplares, superando a sua concorrente mais directa, a Visão, que registou uma média de 16.992.



Além da liderança nas vendas, a SÁBADO registou ainda, nos primeiros meses de 2018, um forte crescimento no online, com o site a registar, em Março, mais de três milhões de visitas, superando ainda os 12 milhões de pageviews.



Outras publicações do grupo Cofina também mantiveram a liderança nos respectivos segmentos: o Record foi uma das três publicações a aumentar as vendas em banca em fevereiro em relação ao mês anterior, segundo o relatório bimestral da Associação Portuguesa de Controlo de Tiragens (APCT). O jornal vendeu mais 2.585 jornais por dia, sendo acompanhado nesta subida pela revista Sábado, também do grupo Cofina, e do Público.



O Correio da Manhã mantém-se líder indiscutível com uma média superior a 80 mil exemplares mas, ainda assim, a registar uma quebra de 9 por cento em relação ao período homólogo de 2017. A maior quebra foi do Diário de Notícias: menos 22 por cento.