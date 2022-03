Em setembro de 2014 o sistema informático da justiça entrou em rutura total. Por isso, dezenas de processos foram redistribuídos sem sorteio aos juízes, como aconteceu com a Operação Marquês.

Rutura total do sistema Citius. Até se investigou se houve sabotagem

A plataforma informática que gere os processos judiciais, o Citius, entrou em rutura nacional no início de setembro de 2014, precisamente quando foi redistribuída manualmente a Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre, o magistrado judicial que já tutelava a investigação há cerca de um ano. Na altura, chegou a suspeitar-se de sabotagem informática no Citius, mas o processo então investigado pelo Ministério Público (MP) não veio a confirmar a existência desse crime ou de qualquer outro. No entanto, o documento frisou o óbvio: esteve mesmo instalado o caos nos tribunais portugueses.