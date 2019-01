A empresa Adubos de Portugal (ADP-Fertilizantes) foi absolvida do pagamento de uma indemnização no valor de 200 mil euros, reclamada por uma das vítimas do surto de Legionella que, em novembro de 2014, fez 12 vítimas mortais e infetou 403 pessoas, deixando Leonel Ferreira, de 67 anos, incapacitado.

De acordo com o Público, a juíza do Tribunal Cível de Vila Franca de Xira considerou que a empresa cumpriu as normas legais mas Leonel, que acusou a ADP de danos morais e patrimoniais, vai recorrer daquela que é a primeira decisão neste caso relativa a pedidos de indemnização.

O jornal refere que foi comprovado que a ADP havia contratado uma empresa habilitada para fazer a desinfeção da mesma torre da unidade industrial de Alverca/Forte da Casa que, de acordo com as entidades do ambiente e da saúde que investigaram o caso, terá sido responsável pela propagação das bactérias da Legionella.