O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje estar satisfeiro com a explicação que Feliciano Barreiras Duarte lhe deu ao facto de ter mentido no seu currículo sobre ser visiting scholar na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos."É inequívoco que ele fez referência a um aspecto do seu currículo que não era preciso e corrigiu, é esta informação que eu tenho e ele deu essa informação à comunicação social", afirmou Rui Rio, no final do Congresso do CDS-PP, em Lamego.O líder social-democrata considera que não há mais explicações a dar. "Há um aspecto do seu currículo que estava a mais, não estava preciso, e ele corrigiu", repetiu.Feliciano Barreiras Duarte fazia parte da comitiva social-democrata ao 27º Congresso do PSD, mas não apareceu. "A vinda cá não tem a ver com isso, ele não estava na delegação, houve um momento que disseram que estava, mas nunca esteve", garantiu Rui Rio.O secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, foi obrigado a corrigir o seu currículo académico que indicava ser professor convidado (visiting scholar) na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos. A faculdade garantiu nunca ter tido um porfessor convidado com o nome do secretário-geral do PSD.Mas Feliciano Barreiras Duarte rejeitou ter mentido no seu currículo. "Eu rejeito veementemente qualquer tipo de acusação ou insinuação sobre o meu percurso académico", disse ao Diário de Notícias.E acusou a notícia de ser uma estratégia para incomodar a direcção do PSD. "Esta semana realizaram-se almoços entre algumas pessoas que não gostam da atual liderança. Criaram-se factos. E o corolário foi aquilo que o jornal (Sol) publicou", acusou.