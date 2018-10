O presidente do PSD, Rui Rio, escusou-se a comentar "questões internas" do partido ou a definir a sua liderança para "não parecer que está a dar resposta a quem tem vindo a criar alguns tumultos". "Não vou comentar questões internas", disse Rui Rio aos jornalistas à saída da Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto, esta segunda-feira, depois de instado a definir a sua liderança."Há muitos momentos para definir a liderança de Rui Rio, não vou fazer isso agora porque podia parecer resposta a quem tem vindo a criar alguns tumultos. Há muitas situações em que tenho feito intervenções públicas em que desenho aquilo que ando a fazer e a convicção que tenho", acrescentou.Antes, ao ser confrontado com nomes de antigos militantes do PSD que saíram do partido ou com críticas como as feitas, em entrevista ao semanário Sol, pela antiga ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz, Rui Rio respondeu com a contabilidade sobre entradas e saídas.