Os três deputados do PSD-Madeira que se abstiveram na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020 , Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves, vão ser alvo de um processo disciplinar. Segundo o Público , o processo foi instaurado a pedido da direção do grupo parlamentar social-democrata, liderada pelo também presidente do partido, Rui Rio