Capa n.º 750

O atraso deveu-se à suspensão do programa Parque Escolar durante o executivo PSD/CDS. Além do Camões, em que as obras ainda nem tinham começado, houve outras 14 em que os trabalhos já tinham avançado e ficaram parados, como a Secundária de Amarante (onde as obras já foram concluídas) e a do Monte da Caparica ou a Básica do Parque das Nações, onde o início das obras está previsto para os próximos meses.O Ministério da Educação refere àque serão gastos 259 milhões de euros em mais de "duas dezenas de escolas" secundárias. E somam-se ainda mais 350 milhões em 500 intervenções (300 em escolas do pré-escolar e 1º ciclo e 200 dos ciclos seguintes) no âmbito dos Programas Operacionais Regionais, afectos ao Portugal 2020. E outros 29 milhões, do Orçamento do Estado, para obras de beneficiação noutras 200.