Casa de jogador do FC Porto assaltada em dia de jogo. Família estava no interior

Três ladrões assaltaram a casa de Otávio, jogador do FC Porto, durante a noite da passada quinta-feira, quando o atleta se encontrava em campo a atuar frente ao Feyenoord (vitória, por 3-2), para a Liga Europa.





Ao que oapurou, no interior da habitação, em Valadares, Vila Nova de Gaia, estavam a mulher, Diandra Machada, e os dois filhos, menores, do jogador brasileiro de 24 anos. Diandra terá surpreendido o trio no primeiro andar da habitação.Antes de fugirem, os ladrões roubaram joias e relógios. A PSP foi chamada ao local e investiga. Os assaltantes encontram-se em fuga. O alerta foi dado às autoridades cerca das 21h30.