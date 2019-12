Há um novo caso na RTP de boicote a uma investigação do “Sexta às 9”

O programa da RTP "Sexta às 9", apresentado por Sandra Felgueiras, volta a estar sob polémica. Depois da direção de informação do canal público ter interrompido o programa durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas, a sua diretora de informação, Maria Flor Pedroso, é agora acusada de ter boicotado uma reportagem sobre Regina Moreira, a dona do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (Iscem), estabelecimento onde a diretora de informação leciona.

Esta quinta-feira, revela o jornal i, o Conselho de Redação da RTP informou que na próxima segunda-feira seria realizado um plenário de jornalistas, indicando que "- perante os factos graves que lhes foram transmitidos nos últimos dias – não se encontram reunidas as condições imprescindíveis para um desejável clima de tranquilidade e confiança entre todos os jornalistas da RTP".