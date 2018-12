Rixa com troca de tiros em bar de Valongo deixa porteiro gravemente ferido

Uma discussão entre vários indivíduos e funcionários do bar Flor da Serra,em Valongo, provocou um ferido grave na madrugada deste domingo.

Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte da PSP do Porto, a vítima é o porteiro do bar e foi baleado no abdómen após uma troca de tiros à porta do bar.



O grupo de indivíduos terá sido expulso do bar e daí seguiu-se a discussão seguida de tiros. Posteriormente colocaram-se em fuga.



Mais tarde, veio-se a verificar que o grupo - que será de Vila Nova de Gaia - se tinha dirigido ao Hospital Santos Silva com ferimentos provocados por uma arma de fogo e por uma faca.



Segundo fonte da PSP, um dos elementos tinha sido baleado na perna e outro foi esfaqueado no abdómen. Quando deram entrada no hospital não indicaram que aqueles ferimentos estavam relacionados com a rixa à porta do bar Flor da Serra.



O caso foi entregue à Polícia Judiciária.