Rio, o líder anti-sistema contra o partido do regime

“Quando a degradação é visível, é um ato de irresponsabilidade não estar disponível para fazer a ruptura. Porque só com ruptura podemos rasgar novos horizontes”, avisou o Rui Rio no primeiro discurso ao 39.º Congresso do PSD.

Descentralização, reforma do sistema político, mudanças na Justiça. Rui Rio chega ao 39.º Congresso do PSD, em Santa Maria da Feira, com sondagens que o mostram a subir e, a pouco mais de um mês das legislativas, apresenta as bases do programa que quer levar a votos. Com uma mensagem que o coloca como um candidato disponível para abanar o sistema.

"Como partido do sistema que é, o PS sempre fará tudo para que o sistema, que se tem vindo a enquistar de forma preocupante, permaneça imutável", atacou o líder social-democrata, que atira culpas aos socialistas pela forma como a descentralização e a regionalização continuam na gaveta apesar de todas as proclamações.

Como já tinha feito na entrevista à RTP, Rio apresenta a descentralização como a forma mais eficaz de gerir os dinheiros públicos. "Ao transferir a gestão de uma parte significativa do Orçamento do Estado para as autarquias locais ou regionais, o Estado conseguirá, por certo, fazer mais e melhor com menos despesa pública", defendeu.