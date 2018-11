"Teria sido cordial haver uma informação. Daí a sentir-me excluído vai uma grande distância", garante, lembrando que esta visita de Rui Rio a Lisboa faz parte de um conjunto de encontros "anunciados há muito pelo presidente para debater com os militantes de cada distrito".



Noutros distritos, o encontro tem-se feito em reuniões da assembleia distrital, mas no caso de Lisboa houve uma reunião da assembleia distrital há duas semanas, pelo que se optou por outro modelo.



"O presidente do partido é que sabe como gere a comunicação destes evento", declara o líder da concelhia de Lisboa.



Certo é que Paulo Ribeiro está a equacionar não ir ao debate com o líder do partido.



"Tenho uma assembleia de freguesia no mesmo dia. Não vou poder ir", justifica, sem querer tirar ilações do facto de só ter tomado conhecimento da iniciativa ao mesmo tempo que todos os outros militantes.



"Vou partir do princípio que foi uma falha de comunicação", limita-se a afirmar, acrescentando que sabe que a iniciativa "foi comunicada ao presidente da distrital" e que acredita que Pedro Pinto estaria à espera da reunião da comissão política distrital alargada que terá lugar esta quinta-feira à noite para dar nota do evento.

Paulo Ribeiro é presidente da concelhia de Lisboa do PSD, mas ficou a saber que Rui Rio terá um encontro com os militantes da distrital de Lisboa no dia 14 de Novembro, apenas no momento em que a agenda da reunião foi tornada pública."Acho que teria sido simpático que a concelhia tivesse sido informada antes ou pela direcção ou pela distrital", comenta à SÁBADO o dirigente social-democrata, que diz não quer "dar muita relevância a esta falha de comunicação", mas que admite que a estratégia pode não ser a mais mobilizadora para os militantes de Lisboa."Se se procura uma mobilização dos militantes, seria inteligente envolver as estruturas", aponta Paulo Ribeiro, que não quer ver nesta falta de comunicação uma forma de exclusão por não ter sido apoiante de Rio.