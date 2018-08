O Sistema Nacional de Saúde (SNS) necessita de mais do dobro dos reumatologistas que tem ao dispor actualmente. De acordo com a edição deste domingo do jornal Público, dos 177 reumatologistas no país, apenas cerca de uma centena está no serviço público e são precisos 250 para garantir a cobertura nacional.

A estimativa é apontada pelo presidente do colégio de reumatologia da Ordem dos Médicos, Augusto Faustino, e baseada em rácios de reumatologistas por população a nível europeu e mundial.

Mas nem tudo será mau: a partir de Setembro, o SNS passará a contar com mais sete especialistas na área da reumatologia – altura em que os concorrentes aos concursos serão colocados nos serviços correspondentes.

Em 2019 haverá, pela primeira vez, 20 vagas para os recém-especialistas. A expectativa será "manter este rácio de 20 internos" para continuar a elevar um número que, em anos anteriores, teria apenas cinco a sete por ano. Augusto Faustino revela ainda ao jornal que o objectivo será chegar ao número de médicos que calculamos necessário para fazer um atendimento nacional em sete ou oito anos.

O mesmo refere que as doenças reumáticas "são as doenças crónicas mais prevalentes dos adultos e têm uma série de impactos na qualidade de vida, de capacidade funcional, de custos económicos e sociais para o indivíduo e sociedade muito relevantes". "São as doenças que mais afectam as pessoas em termos de baixas e reformas antecipadas", acrescenta.