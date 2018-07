Não é só a falta de médicos e enfermeiros que perturba o SNS. A forma como as urgências são geridas e o recurso a médicos tarefeiros origina problemas.

O Verão significa férias para milhões de portugueses – e os médicos e enfermeiros não são excepção. A falta de profissionais apontada pelas Ordens dos Médicos (OM) e dos Enfermeiros acentuou-se mais com a passagem das 40 para as 35 horas semanais a partir de 1 de Julho.



No hospital São José, 16 chefes de equipa apresentaram a demissão por defenderem que os níveis de segurança nas urgências não são aceitáveis. Na Maternidade Alfredo da Costa, os chefes de equipa de ginecologia e obstetrícia também se demitiram.



Mas os recursos humanos não são o único problema do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A gestão das urgências, a falta de médicos e enfermeiros, o atendimento por médicos tarefeiros, e a falta de autonomia dos gestores hospitalares contribuem para um autêntico "círculo vicioso", considera Alexandre Valentim Lourenço, presidente da secção regional do sul da Ordem dos Médicos, à SÁBADO.



Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, lamenta que pela primeira vez, não tenha havido um "único Plano de Contingência do Calor nos hospitais portugueses". "Esses planos pressupõem sempre o aumento do número de enfermeiros. Vejamos Faro por exemplo, que mais que triplica a sua população nos meses de Verão", aponta. Cavaco frisa à SÁBADO que "não há neste momento, no SNS, o número de enfermeiros necessários para manter as pessoas em segurança".



Falta de recursos humanos

Um dos principais problemas enfrentados pelos hospitais no Verão – e ao longo do ano – é a falta de pessoal. Quando é necessário reforçar as urgências, os clínicos deixam de fazer as consultas de rotina, e tal aumenta as listas de espera. "Ou o hospital de Faro e Portimão só fazem urgências e deixam de fazer consultas e acompanhamentos de rotina, ou são reforçados em médicos para fazer os dois", explica Alexandre Valentim Lourenço.



Alguns médicos prescindem das férias e trabalham em hospitais. Mas os valores que recebem não os atraem, sublinha Valentim Lourenço. O mesmo acontece com os incentivos de mobilidade: um aumento em 40% da remuneração base ou mais dias de férias.

Os cortes remuneratórios sofridos nas horas extraordinárias também afastam os clínicos, que por ano deveriam fazer 200, como indica a lei, mas ultrapassam o limite.



Má gestão das urgências

Não é novo que as urgências são muitas vezes procuradas por pessoas que deveriam recorrer aos centros de saúde, o que provoca a afluência exagerada de utentes. "São vistos 40 doentes quando deviam ver-se sete ou oito", explica o presidente da secção regional do Sul da OM.



O trabalho torna-se mais difícil: faz-se um "tratamento defensivo" e "muito conflituoso", pela rapidez dos médicos para atender todos os doentes e devido aos longos tempos de espera. Alguns clínicos evitam as urgências mais complicadas, preferindo as mais calmas.



Utentes voltam às urgências com problemas por resolver

Para colmatar a falta de médicos, os hospitais recorrem aos chamados tarefeiros. Sendo contratados, vão-se embora no dia seguinte e não conhecem o hospital nem os doentes: por isso, não os encaminham para o internamento nem para os serviços. As pessoas acabam por voltar mais vezes às urgências porque "os problemas não são resolvidos à primeira", clarifica Valentim Lourenço.



Falta ainda investimento num sistema de informação que centralize os dados dos pacientes, de modo a poder ser acompanhado o seu historial médico em vários locais.



Falta de especialistas prejudica pacientes

Para este problema, contribui ainda a falta de especialistas. Por exemplo, no serviço de radiologia de São José, não há médicos para as escalas. Logo, da meia-noite até às oito da manhã não há radiologia. Um cirurgião que receba um doente grave que venha com uma TAC não tem ninguém para a ver.



Recorrendo a uma empresa de telemedicina, é possível ver o exame, mas os doentes são prejudicados pela falta de contacto próximo entre o médico e o radiologista: nada substitui a troca de ideias em tempo real. "Mas a telemedicina é mais barato", explica o representante da OM. O resultado demora entre meia hora e uma hora.



E se for preciso uma TAC com contraste? Não se faz sem médico radiologista, que é quem assume as responsabilidades pela injecção do contraste iodado, que pode suscitar reacções alérgicas.



Administradores hospitalares sem autonomia para contratar

É um exemplo entre vários: o Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) espera pela autorização do Ministério da Saúde para poder contratar 54 médicos e 145 profissionais de saúde, a maioria enfermeiros, em concurso nacional.



Mas o problema não é a pasta de Adalberto Campos Fernandes: "Cada contrato tem que ir ao Ministério das Finanças. Quando termina o processo de contratação, acaba o Verão", lamenta Valentim Lourenço. "Os administradores hospitalares estão impotentes, precisam de mais liberdade e autonomia."



Os enfermeiros também acusam Centeno de não dar luz verde a contratações. "Além dos 30 mil enfermeiros em falta, serão precisos mais 1.700, mas não há autorização das Finanças para contratar. Pela salvaguarda da vida das pessoas, a Ordem defende o encerramento de camas, ao invés de reduzir o número de enfermeiros por turno. A contratação de enfermeiros é uma emergência", afirma a bastonária Ana Rita Cavaco.