"Aqueles que discordam, de forma estrutural, é mais coerente sair", disse Rui Rio em entrevista à TSF, esta sexta-feira, sobre os críticos internos numa declaração que está a gerar uma onda de indignação no PSD.

"É mau conselho. Já eu, apesar da miséria das sondagens, acho que todos somos poucos e que até o Dr. Rui Rio faz falta", escreveu José Eduardo Martins no Facebook, a rede social que já tinha usado para aplaudir o facto de Pedro Duarte ter assumido no Verão estar pronto a desafiar a liderança de Rio.

O deputado Miguel Morgado, muito próximo de Pedro Passos Coelho, também não deixou passar em branco o comentário do líder.

"O PSD não tem donos. Nem pode ser um partido de expulsões, cisões e saídas. Deve ser um partido de agregação, federação e mobilização", escreveu Morgado.

"Sem entrar no bla bla bla do costume sobre a pluralidade de opiniões caracterizadora do partido, nem sequer na lembrança das variadas opiniões publicadas nos idos tempos em que fomos governo, que certamente o Dr. Google ajudará ao refrescar da memória, a questão aqui é muito simples. Quando a lógica discursiva é toda concentrada nos "adversários" internos e não no adversário real, o PS, fica difícil ser alternativa ao que quer que seja porque, na verdade, isto assim é só tempo perdido", criticou o deputado Sérgio Azevedo, que estava entre os apoiantes de Pedro Santana Lopes na disputa pela liderança em Janeiro.

Outro deputado que não gostou do comentário de Rio foi Carlos Abreu Amorim. "O PSD não é um bando sectário e intolerante que quer excluir aqueles que têm opiniões diferentes.

Pelo contrário.

O PSD tem de continuar a ser um partido aberto e agregador que se orgulha de incluir no seu denominador comum visões distintas. Convidar a sair quem discorda do líder é típico de um chefe de facção e não é digno de um presidente de um grande partido democrático.

Vou ficar no PSD e ajudar a combater a desolação que se sente em toda a parte. Hoje mesmo, o Secretário-Geral e o cabeça de lista nas Europeias discordaram do líder e não deverão sair por causa disso. E bem", defendeu Abreu Amorim no Facebook.

"O Dr Rio disse hoje que aqueles que discordam estruturalmente da linha da atual liderança, devem sair do PSD. O PSD (do Dr Rio) seria assim igual ao Partido Comunista, com a pequena diferença do PCP nunca ter afirmado o "pensamento único" assim tão claramente", ironizou o ex-assessor de Pedro Passos Coelho, Carlos Sá Carneiro na sua página de Facebook.

Diogo Agostinho, que esteve com Santana Lopes na Santa Casa da Misericórdia, também não deixou o ataque de Rio aos críticos sem resposta.

"Paz, pão, povo e liberdade.

Começa assim um hino de um Partido. Um Partido que não tem donos. Um Partido que sempre respeitou a liberdade, sobretudo a diversidade de opiniões, a sua força. Um Partido que ainda hoje tem mais lugares no Parlamento, pois venceu as últimas duas eleições legislativas. É bom não esquecer. Maior em dimensão, merece uma liderança à sua altura. E uma liderança à altura mobiliza, une e envolve. Sim, só unindo o Partido, se ganha o país", escreveu Diogo Agostinho.