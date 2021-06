Ricardo Salgado aceita pagar para arquivar caso de abuso de confiança

Os advogados de Ricardo Salgado comunicaram ao tribunal que vai julgar o ex-banqueiro por três crimes de abuso de confiança que, mesmo não concordando com a acusação que saiu da decisão instrutória da Operação Marquês, estão disponíveis para "lançar mão" de norma do Código Penal - artigo 206 - que leva à "extinção da responsabilidade criminal", caso os prejuízos causados sejam reparados.



Isto mesmo consta da contestação ao entregue pelos advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce, esta semana, no Juízo Central Criminal de Lisboa, a que a SÁBADO teve acesso, documento que contesta a imputação feita pelo juiz Ivo Rosa, que alterou em grande parte a narrativa da acusação do Ministério Público na Operação Marquês, arquivando as suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais contra Ricardo Salgado, mas imputando-lhe três crimes de abuso de confiança. O julgamento deveria ter começado esta segunda-feira, mas o Ministério Público pediu um prazo para estudar a contestação do antigo presidente do Banco Espírito Santo.



Ainda que não reconheça ter cometido qualquer dos crimes em causa, a defesa de Ricardo Salgado propôs ao tribunal de julgamento a aplicação do tal artigo 206 do Código Penal. Para isso, os advogados apresentaram uma extensa lista de bens apreendidos ao banqueiro nos processos do BES e "Monte Branco". Só no primeiro, segundo as contas apresentadas, entre depósitos bancários e outros bens, estão apreendidos mais de 10 milhões de euros, enquanto no segundo Ricardo Salgado tem depositada uma caução de 1,5 milhões de euros. Portanto, concluíram Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce, basta ir aos dois processos e retirar o montante dado como produto de um suposto abuso de confiança