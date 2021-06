Passos Coelho apresenta “Um manual para a mudança na Saúde”

António Alvim é médico, militante social-democrata e há muito que pensa em soluções para o Serviço Nacional de Saúde. Começou a discuti-las com Pedro Passos Coelho em 2002, quando este ainda nem pensava em ser líder do PSD. Agora, lança Um manual para a mudança na Saúde, que vai ser apresentado pelo ex-primeiro-ministro, na quarta-feira, no Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa.



À SÁBADO, António Alvim explica que a conversa sobre as reformas necessárias para a Saúde com Passos começou em 2002 e nunca parou. "Fomos conversando", explica aquele que foi um dos fundadores do sistema das Unidades de Saúde Familiares (USF).



Em 2016, no Congresso do PSD, Alvim usou a palavra para criticar a falta de ambição da visão que o partido apresentava para a Saúde. "Achava que era uma visão muito estatista e que devia haver uma reforma mais profunda".