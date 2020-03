Ribeira de Pena vai ter novo posto da GNR que vai custar um milhão de euros

A Câmara de Ribeira de Pena anunciou hoje a construção de um novo posto da GNR , num investimento de um milhão de euros decorrente de um protocolo a assinar entre o município e o Ministério da Administração Interna.

O presidente da autarquia, João Noronha, disse hoje à agência Lusa que o posto da GNR de Ribeira de Pena, localizado no centro da vila, "é manifestamente insuficiente" para acolher os militares ali destacados e apontou as más condições do edifício que foi a primeira Câmara Municipal do concelho.

"Conseguimos junto do senhor secretário de Estado da Administração Interna sensibilizá-lo para o problema e tivemos o compromisso de que, em breve, iremos celebrar um contrato programa através do qual o município cede o terreno e o ministério vai aplicar aqui um milhão de euros para a construção de um novo quartel", frisou.

Para João Noronha, esta "é uma obra importante e há muito tempo ansiada".

O presidente destacou também a obra de requalificação do quartel do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, que representa um "investimento de 400 mil euros" assumido "por inteiro" pelo município.

"Temos que dar dignidade e condições de trabalhos aos militares do GIPS que prestam um serviço muito importante neste concelho que possui uma floresta rica, temos a maior mancha contínua de pinheiro bravo da Península Ibérica", salientou.

O edifício que acolhe os GIPS tem, de acordo o autarca, "péssimas condições, desde o frio que deixa entrar, a cozinha, as camaratas e a insuficiência de espaço".

Segundo João Noronha, esta intervenção está dependente do concurso público que foi lançado no final do ano passado e "sofreu alguns atrasos devido a reclamações por parte de concorrentes".