Esta quarta-feira, das 13.210 chamadas que chegaram à Linha SNS 24 - para onde as pessoas com suspeitas de sintomas de coronavírus foram instadas a telefonar - 2.768 foram desligadas pelos utentes após 15 segundos, antes de serem atendidas por um enfermeiro do serviço. 319 chamadas nem duraram 15 segundos, antes de quem estava do outro lado da linha desligar, indica as informações presentes no Portal de Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS). No dia 2 de março, segunda-feira, foram conhecidos os primeiros casos de portugueses infetados por coronavírus que se encontravam em território nacional e registou-se um pico de procura pela Linha. Se no domingo anterior se registaram 8.427 chamadas, no dia seguinte o número disparou para 13.532, mas 3.569 foram abandonadas após 15 segundos - o que quer dizer que um quarto dos utentes desistiu antes de ser atendido.Entre as 13.210 chamadas para a Linha SNS24 no dia 4 de março, 9.560 foram atendidas. Realizaram-se ainda 1.141 chamadas de seguimento, feitas por enfermeiros depois de encaminharem o paciente para autocuidados.O número da Linha SNS24 é o 808 24 24 24.