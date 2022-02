Revista de imprensa. Os médicos de família à beira da reforma e a eutanásia à beira da aprovação

Quase mil médicos de família devem reformar-se este ano, alerta o jornal Público. Segundo o diário vai haver "um pico" de aposentações e cada médico tem hoje menos utentes do que em 2015.







Getty Images

No Diário de Notícias o destaque vai para a lei da eutanásia que tem "apoio claro para passar no Parlamento". Esta será a terceira legislatura em que a morte medicamente assistida vai a votos. segunda vitória consecutiva de Portugal no campeonato da Europa de futsal é sublinhada em todas as capas dos diários esta segunda-feira. Tal como a morte de Maria Carrilho, a ex-eurodeputada socialistas e especialista em Defesa.O Jornal de Notícias noticia que ainda que as zonas das cidades com limite de 30km/h não tem qualquer supervisão. "Ninguém sabe quantas existem, nem onde", escreve o jornal. As autarquias têm autonomia, mas a medida não é avaliada por ninguém.