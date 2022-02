As histórias dos maiores laboratórios, que ganharam 20 milhões com a Covid

Era o início de 2020, ainda antes de o primeiro caso de infeção pelo SARS-CoV-2 se detetar em Portugal. Mas a experiência de mais de quatro décadas alertou Germano de Sousa para o que aí vinha. "Tinha de me preparar para fazer o que já se tinha feito em 2009 com a influenza", conta o médico patologista, que dá nome a um dos mais importantes grupos de clínicas laboratoriais do País. "Tenho um excelente laboratório de Patologia e Biologia Molecular e de Genética. Está muito completo. Mas percebi que todo o material que tenho instalado não deveria ser suficiente. Ninguém está preparado para uma pandemia."



Era necessário ter mais meios para realizar os testes PCR, uma técnica da Biologia Molecular. E "em toda a Europa e em Portugal não havia praticamente nada". A produção de materiais, como reagentes ou sondas, estava concentrada na Coreia do Sul e na China. O que conseguiu comprar foi "pescado a peso d’oiro", recorda: por um reagente pagava cerca de 90 euros.



E houve até uma encomenda de testes de PCR, que adquirira fora da Europa, e que desapareceram em Amesterdão. "Isto angustiou-nos imenso." Depois, teve de alocar pessoal técnico. Aventura atrás de aventura, mas quando a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge deram indicações para que se começassem a realizar estes testes para deteção do vírus em Portugal, estava pronto.