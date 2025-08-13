Sábado – Pense por si

Reunião semanal entre Marcelo e Montenegro realiza-se na Câmara Municipal de Faro

Lusa 13 de agosto de 2025 às 11:45
Tanto o Presidente como o primeiro-ministro se encontram a gozar férias no Algarve.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reúnem-se esta quarta-feira na Câmara Municipal de Faro, anunciaram ambos os gabinetes de imprensa.

Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se com Luís Montenegro em Faro
Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se com Luís Montenegro em Faro TIAGO PETINGA/LUSA

A informação segundo a qual a reunião semanal entre o chefe de Estado e o líder do executivo terá lugar em Faro, pelas 18h, em vez de se realizar no Palácio de Belém, como tradicionalmente, foi publicitada quase simultâneo, sendo divulgada primeiro pela Presidência e um minuto depois pelo gabinete do primeiro-ministro.

Este será o primeiro encontro entre ambos após a declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional de , com o consequente veto do Presidente da República e devolução à Assembleia da República.

Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Luís Montenegro se encontram a gozar um período de férias no Algarve, tendo o primeiro-ministro tido agenda pública na terça-feira em Faro, dia em que o Presidente prestou declarações aos jornalistas junto à praia de Monte Gordo.

O Presidente da República disse na terça-feira não querer "criar problemas" ao executivo, lembrando que "passa os dias a promulgar leis do Governo", embora realçando que não tem de "fazer de morto" mas sim "estar atento àquilo que se passa".

O chefe de Estado defendeu que o Governo, suportado por uma coligação que "ainda por cima não tem maioria absoluta", não deve ter um Presidente da República "preocupado em criar problemas".

O encontro entre o Presidente e o primeiro-ministro acontece igualmente numa altura de incêndios, em que o Governo alargou o estado de alerta por um período de 48 horas, até às 23h59 de sexta-feira, em função da previsão meteorológica de tempo quente e seco.

O anúncio do prolongamento desse estado de alerta foi feito pelo primeiro-ministro na terça-feira, em Faro, ocasião em que manifestou solidariedade com a população afetada pelos incêndios que se têm registado pelo país há mais de uma semana e deixou também um agradecimento a todas as forças de segurança, proteção civil e bombeiros que têm participado no combate.

Nas declarações que prestou na terça-feira, o Presidente da República lembrou também a promessa da ministra da Saúde de fazer o que pudesse para resolver os problemas nas urgências de obstetrícia e ginecologia, e disse esperar progressos até ao "fim do verão".

Na segunda-feira, no Carregado, concelho de Alenquer, uma mulher teve o parto na rua, um caso que levou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a solicitar à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) a abertura de um processo de inquérito.

Tópicos Férias Faro Marcelo Rebelo de Sousa Luís Montenegro Tribunal Constitucional de Portugal
Reunião semanal entre Marcelo e Montenegro realiza-se na Câmara Municipal de Faro