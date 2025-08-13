Sábado – Pense por si

PJ investiga morte de bebé no concelho de Vila Verde após parto em casa

Lusa 13 de agosto de 2025 às 11:40
Fonte policial indicou que o bebé "já com vários meses de gestação" foi encontrado no domingo morto na habitação, acrescentando que a investigação procura agora saber "se o bebé já nasceu morto ou se morreu após o parto", aguardando-se os resultados da autópsia.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias da morte de um bebé, após o parto em casa, na freguesia de Prado São Miguel, concelho de Vila Verde, distrito de Braga, avançou esta quarta-feira fonte policial.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o bebé "já com vários meses de gestação e em fase avançada da gravidez" foi encontrado no domingo morto na habitação, acrescentando que a investigação procura agora saber "se o bebé já nasceu morto ou se morreu após o parto", aguardando-se os resultados da autópsia.

A mãe, "maior de idade, alegou ter escondido a gravidez da família".

"Tratou-se de um parto natural, não há indícios de que tenha sido um aborto induzido. É importante perceber se o bebé já nasceu morto ou se morreu após o parto", explicou a mesma fonte.

A jovem residia com os pais e o bebé foi encontrado morto na habitação na manhã de domingo.

Investigação
PJ investiga morte de bebé no concelho de Vila Verde após parto em casa