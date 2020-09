Resgatado de helicóptero pescador que caiu ao mar em Sagres

As autoridades marítimas resgataram hoje do mar com vida um pescador lúdico que tinha caído de uma falésia, ao início da tarde, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo.

Em declarações à Lusa, fonte da Zona Marítima do Sul adiantou que o homem caiu de uma falésia a sul da praia do Castelejo e foi resgatado com ferimentos por um helicóptero da Força Aérea, que o transportou para terra.

Uma vez em terra, o pescador foi transferido para um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para que fosse transportado para o hospital.

O alerta foi dado às 12:47 e às 16:30 a operação mobilizava 23 operacionais, seis veículos e dois meios aéreos, de acordo com a página de Internet da Autoridade de Emergência e Proteção Civil.

O concelho de Vila do Bispo localiza-se no distrito de Faro.