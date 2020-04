Durante o segundo período do Estado de Emergência, foram detidas 184 pessoas. É o que indicam os números do Ministério da Administração Interna (MAI), registados antes da segunda renovação do Estado de Emergência.Entre os 184 detidos, houve "44 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 80 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 19 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 1 por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, 1 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços, 10 por resistência e 20 por violação da cerca sanitária de Ovar"."No mesmo período, foram encerrados 432 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas", indica o mesmo comunicado.Houve mais detenções no segundo Estado de Emergência que no primeiro. Entre 22 de março e 2 de abril, quando se deu a primeira entrada em vigor do Estado, houve "108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais".