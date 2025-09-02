Sábado – Pense por si

Portugal

Rentrée do PS. O caminho das pedras de Carneiro

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 02 de setembro de 2025 às 23:00

Socialistas estão em modo tudo por tudo até às autárquicas, sem esquecer fragilidades do Governo na proteção civil, saúde e lei da nacionalidade. No OE, Carneiro quer aprender com as lições do passado.

Os socialistas vão sentar-se à mesa com o Governo, pela primeira vez, depois das férias, na próxima sexta-feira, dia 5, a convite do Executivo de Luís Montenegro. O primeiro ponto da carta enviada pelo Governo é a lei da nacionalidade, que regressa ao debate parlamentar em setembro, depois do chumbo do Tribunal Constitucional; e o último ponto é a proposta orçamental para 2026, com a qual o PS não se tenciona comprometer. Do lado dos socialistas estarão presentes o líder do grupo parlamentar, Eurico Brilhante Dias, o "vice" Pedro Delgado Alves e o deputado António Mendonça Mendes, que têm mais interesse em abordar a primeira questão do que a última, apostando na continuidade da narrativa de que o Governo tem de escolher se quer um acordo ao centro ou com a direita radical (a lei foi aprovada com a ajuda do Chega). A estratégia política passa por não deixar de lado os temas sensíveis, como a lei dos estrangeiros, o dispositivo de combate aos incêndios ou a preparação da comissão de inquérito ao INEM, mesmo que as baterias estejam (quase) todas viradas para as eleições autárquicas - o primeiro teste eleitoral da liderança de José Luís Carneiro. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Incêndios Eleições Comissão parlamentar Parlamento Partido Socialista José Luís Carneiro CHEGA Luís Montenegro Coimbra
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Rentrée do PS. O caminho das pedras de Carneiro