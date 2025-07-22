Sábado – Pense por si

Portugal

Sondagem: AD cai e PS sobe com José Luís Carneiro

SÁBADO
SÁBADO 22 de julho de 2025 às 19:09
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Intenções de voto na coligação liderada por Montenegro caem após aproximação ao Chega na imigração e do alegado acordo para rever lei da nacionalidade.

Dois meses após as eleições que deram vitória à Aliança Democrática (AD), as intenções de voto voltam a apontar para um empate técnico. O barómetro da Intercampus de julho, feito para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, revela que a chegada de José Luís Carneiro à liderança deu fôlego ao PS e, com a queda da coligação que junta PSD e CDS, as duas forças políticas estão agora novamente taco a taco.

Segundo a sondagem da Intercampus – realizada entre os dias 11 e 18 de julho –, as intenções de voto na AD caíram de 27% para 24,2%. A descida de 2,8 pontos percentuais acontece numa altura em que há uma aproximação entre o Governo e o Chega para alterar a lei da nacionalidade e apertar o controlo da imigração, depois de, na campanha eleitoral, Luís Montenegro ter reiterado o "não é não" ao partido de André Ventura.

Luís Montenegro celebra vitória da AD
Luís Montenegro celebra vitória da AD

Leia mais no Jornal de Negócios

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Imigração Eleições José Luís Carneiro Partido Socialista Ad
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Sondagem: AD cai e PS sobe com José Luís Carneiro