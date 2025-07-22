Sondagem: AD cai e PS sobe com José Luís Carneiro

Intenções de voto na coligação liderada por Montenegro caem após aproximação ao Chega na imigração e do alegado acordo para rever lei da nacionalidade.

Dois meses após as eleições que deram vitória à Aliança Democrática (AD), as intenções de voto voltam a apontar para um empate técnico. O barómetro da Intercampus de julho, feito para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV, revela que a chegada de José Luís Carneiro à liderança deu fôlego ao PS e, com a queda da coligação que junta PSD e CDS, as duas forças políticas estão agora novamente taco a taco.

Segundo a sondagem da Intercampus – realizada entre os dias 11 e 18 de julho –, as intenções de voto na AD caíram de 27% para 24,2%. A descida de 2,8 pontos percentuais acontece numa altura em que há uma aproximação entre o Governo e o Chega para alterar a lei da nacionalidade e apertar o controlo da imigração, depois de, na campanha eleitoral, Luís Montenegro ter reiterado o "não é não" ao partido de André Ventura.



Luís Montenegro celebra vitória da AD

