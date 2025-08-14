Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de agosto de 2025 às 07:35

"O Governo falhou de uma forma muito clara", diz José Luís Carneiro sobre problemas na saúde

"Não podemos continuar a assistir a grávidas que andam de terra em terra para dar à luz", garante o líder do PS. Sobre o caso da grávida que teve o filho na rua, no Carregado, diz que esse é um cenário de terceiro mundo, não de um país europeu.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)