Governo pondera vacinar professores no desconfinamento

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta terça-feira, em entrevista à SIC, que o Governo está a ponderar vacinar professores e funcionários das escolas, tal como acontece noutros países da União Europeia. "Poderá fazer sentido que adultos que trabalhem nesses locais estejam vacinados, independentemente de serem pessoas de risco ou saudáveis."







EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Marta Temido apontou ainda para 70% da população vacinada no final do verão. Uma meta que está, contudo, dependente da distribuição das vacinas. Já sobre o certificado de vacinação, a governante refere que este "é provavelmente um bom instrumento para uma mais fácil circulação".A testagem em massa foi também abordada pela ministra, no dia em que se assinala um ano do primeiro caso de covid-19 registado em Portugal. "100 mil testes por dia? No dia em que fizemos mais testes, fizemos 77 mil. O objetivo é elevar o número de testes por dia em função dos rastreios para determinados focos, mas não há um número mágico", justificou.