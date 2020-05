A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou este domingo que as regras para a reabertura de creches "estão praticamente concluídas", com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a acrescentar que um documento com um "conjunto de boas práticas" será discutido com parceiros do setor.

Na elaboração das regras a respeitar tem estado envolvido o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a quem caberá tratar dos detalhes finais.