DGS: Normas para transportes e turismo vão seguir recomendações europeias

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, indicou este domingo que as normas a abordar no setor dos transportes e do turismo estão a ser ultimadas, de acordo com as mais recentes recomendações da União Europeia para um alinhamento de ideias.

"Nós temo-lo feito sempre, porque as boas práticas internacionais ajudam a que nós também tenhamos um conjunto de boas práticas no nosso país. Apesar de já termos o trabalho feito na área dos transportes, vamos afiná-lo com o que serão as recomendações europeias", indicou a responsável da DGS, salientando que em Portugal já existem orientações e legislação para os transportes.

Sobre o turismo, Graça Freitas apontou que existem vários aspetos a serem abordados, como o "fluxo de pessoas", que, "esperando que não seja muito grande, tem de ser controlado para que se consigam cumprir regras".

A líder da DGS falou ainda da restauração e hotelaria, com reabertura marcada para o próximo dia 18 de maio, e de praias: "Temos de compatibilizar fluxos de pessoas com regras sanitárias e de segurança que vamos ter de cumprir".

Marta Temido afasta hipótese de hospital exclusivo para a Covid-19

Na conferência de imprensa, a ministra da Saúde indicou que a hipótese de um hospital Covid-19 "não está em cima da mesa", mas que pode ser alternativa no futuro. "São cenários que vão sendo sempre acompanhados", disse na conferência de imprensa.

Este domingo, Espanha anunciou a exclusividade de um hospital em Madrid para tratar doentes com Covid-19, dedicado a epidemias.