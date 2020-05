Portugal já ultrapassou o meio milhão de testes à Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou este domingo que Portugal já ultrapassou o meio milhão de testes de diagnóstico à Covid-19, com os últimos dias de maio (5,6 e 7) a registarem uma média de 15 mil testes por dia - superior à do mês de abril."Desde 1 de março em Portugal foram realizados mais de 532 mil testes de diagnóstico, deste total 15% foram realizados em março, 65% em abril e quase 20% já nos primeiros dias de maio, de 1 a 8", disse a ministra da Saúde na conferência de imprensa de atualização aos dados sobre o novo coronavírus em Portugal.Entre os dias 5 e 7 de maio foram realizados mais de 15 mil testes por dia, elevando a média de testes diários para números superiores a abril. Marta Temido indicou que, entre 1 e 30 de abril, a média de testes foi de 11.500 por dia e que, nos primeiros oito dias de maio, a mesma foi de 13 mil testes por dia. O dia com mais testes continua a ser o de 30 de abril, com 16.345.