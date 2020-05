Portugal com 52 surtos em residências para idosos durante a primeira semana de maio

A ministra da Saúde, Marta Temido, indicou este domingo estatísticas que apontam para 52 surtos em estruturas residenciais para idosos nas regiões do Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Centro de Portugal, durante a primeira semana de maio.

De acordo com os dados avançados pela governante, que foram analisados pela divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde (DGS), no período em causa, foram ainda registados surtos em 13 empresas privadas.

Entre 92% dos dados inseridos no SINAVE, Marta Temido salientou que, durante o ínicio deste mês, 36% dos 2.078 casos confirmados diziam respeito ao distrito de Lisboa e que os concelhos com maior número de casos foram Porto e Braga, com 15% dos casos cada um. Entre faixas etárias, os maiores de 80 anos foram a idade mais afetada na primeira semana de maio, representando 17% de todos os casos confirmados. As mulheres foram o sexo mais afetado, com 55% dos infetados na última semana.Marta Temido referiu também que a taxa de letalidade da Covid-19 em Portugal é de, neste momento, 4,1%, sendo que a percentagem sobe para os 15,1% em maiores de 80 anos. Entre os mais de 27 mil casos, quase 84% está a recuperar em casa, enquanto 2,9% estão internados - 2,5% em cuidados gerais e os outros 0,4% em unidades de cuidados intensivos. A percentagem de recuperados é já de 9,2%.