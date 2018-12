A directora do Hospital das Forças Armadas, Regina Mateus, foi promovida a brigadeiro-general, tornando-se na primeira mulher a ocupar este posto na história das Forças Armadas portuguesas.

O despacho de promoção de Regina Mateus foi hoje assinado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e seguiu para confirmação do Presidente da República, disse à Lusa fonte oficial.



Citado num comunicado divulgado pelo ministério da Defesa, João Gomes Cravinho considerou que a promoção de Regina Mateus a general é um momento "de grande simbolismo" e representa "um telhado de vidro que se quebra".



"Espero que este momento seja um exemplo para todas as mulheres nas fileiras, e uma fonte de inspiração para aquelas que pensam na possibilidade de uma carreira militar", refere o ministro da Defesa, no comunicado.



Regina Maria de Jesus Mateus assumiu a direcção do HFAR a 23 de Julho passado mantendo o posto que tinha, coronel, mas já com a perspectiva de promoção, sendo a primeira mulher a assumir um cargo de oficial-general nas Forças Armadas.



Nascida em 1966, em Maputo, Regina Mateus frequentou o curso de Medicina na Universidade de Coimbra, concluído em 1991. Ingressou no quadro permanente da Força Aérea e 1993, sendo a mais antiga coronel das Forças Armadas.



Foi colocada no antigo hospital da Força Aérea, actual HFAR, e tirou depois o curso de medicina aeronáutica. Fez o internato complementar em Cirurgia Geral e obteve o grau de assistente hospitalar em 2002.



Em 2003 chefiou a equipa de saúde militar presente no exercício de avaliação táctica da NATO, em Ovar, e participou em várias missões da Aliança Atlântica como "Avaliadora de Protecção da Força" em Portugal, Grécia, Turquia e Espanha.



Foi chefe do centro de Saúde da Base Aérea de Monte Real e do Centro de Medicina Aeronáutica da Força Aérea.



Desde o final da década de 80 que as mulheres passaram a poder integrar o serviço militar voluntário incluindo o quadro permanente dos ramos militares, sendo a Força Aérea o primeiro ramo a adoptar a medida.