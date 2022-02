Terminais de pagamento de multibanco da SIBS com problemas

Cerca de 50% da rede de multibancos está com perturbações, confirmou a SIBS este sábado. Esta sexta-feira a rede já estinha estado em baixo.





"A SIBS confirma a existência de constrangimentos técnicos nos TPA (compras) impactando aproximadamente 50% da Rede. A equipa técnica está a intervir por forma a ultrapassar a situação com a maior brevidade possível", pode ler-se no comunicado enviado às redações.A rede multibanco apresentou anomalias, em todo o País eesta sexta-feira. Mas depois de duas horas e meia de perturbações, a SIBS informou que a rede tinha sido restabelecida.A SIBS confirmou "a indisponibilidade que afetou as operações realizadas a partir das 18h15, nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) MULTIBANCO e causou instabilidade nos Caixas Automáticos (CA) MULTIBANCO". A empresa garante que "todos os restantes serviços da SIBS estiveram a funcionar normalmente".A SIBS indicou que "as equipas técnicas intervieram de imediato, o que permitiu a recuperação dos serviços a partir ddas 19h30. Neste momento, os serviços encontram-se operacionais, permanecendo as equipas da SIBS amonitorizar de perto o seu funcionamento".Há 10 dias também surgiram perturbações nos pagamentos, numa altura em que tem sido notícia ataques informáticos a empresas nacionais.