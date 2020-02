O terreno onde estava situada a antiga estação emissora da RTP, em Miramar, Vila Nova de Gaia, foi vendido pela estação pública por cerca de 600 mil euros em 2016. Agora, de acordo com o Sol, o mesmo terreno está à venda por 12,3 milhões. A venda da estação já desativada há vários anos foi feita pelo presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Reis, no seu anterior mandato e está no Relatório de Contas da RTP de 2016.O anúncio, publicado no site Idealista , descreve o local como "um dos melhores terrenos do Porto - Vila Nova de Gaia - Miramar", ideal para a "construção de uma unidade hoteleira, resort de luxo ou condomínio de luxo". O tema será uma de 11 justificações que a Comissão de Trabalhadores da estação pública vai pedir ao Conselho de Administração numa reunião que se realizará na próxima segunda-feira.