Enquanto espera acusação do Lex, juiz Rui Rangel faz rejuvenescimento de pele

O juiz Rui Rangel é um dos principais suspeitos na Operação Lex que investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal no mundo empresarial e do futebol. Enquanto espera a acusação do Ministério Público, e apesar de ter demitido da magistratura, o juiz não deixou de ter uma vida ativa, tendo inclusivamente procedido a um tratamento para o rejuvenescimento de pele.



Segundo o Instagram da R Clinic, o juiz foi sujeito a um procedimento "refirmante regenerativo integral" e a um outro de "refirmação e rejuvenescimento integral".



Rangel não é a única "celebridade" a configurar no Instagram da página clínica. Também a estilista Ana Salazar ou a cantora Ágata passaram pela clínica para receber tratamentos e dar a cara pela mesma.









O juiz é um dos 14 arguidos no processo Operação Lex por indícios de corrupção e tráfico de influências, num caso em que são investigadas as relações de Rui Rangel com empresários, incluindo do mundo futebol.



A investigação do MP apurou que Rangel terá montado uma autêntica central de favores na magistratura (recebendo vantagens indevidas por informações ou pela agilização de processos) e utilizado eventuais testas-de-ferro - um funcionário judicial, Octávio Correia, o advogado José Santos Martins e o seu filho Bernardo - para fazer contactos e dissimular o recebimento de, pelo menos, 400 mil euros.



Uma parte deste dinheiro terá sido depositado em contas bancárias de Santos Martins e do seu filho e depois transferido para as duas antigas mulheres de Rangel. O dinheiro poderá ainda ter sido usado para pagar despesas pessoais do juiz, inclusive o seguro de um carro.

Rangel foi demitido da magistratura pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), devido ao seu envolvimento no processo criminal Operação Lex.

Em dezembro do ano passado, Inicialmente, o envolvimento de Rui Rangel na operação Lex tinha levado à sua suspensão provisória de funções no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), em novembro de 2018. O juiz regressou à 9.ª secção criminal do TRL, após ter expirado o prazo da sua suspensão.



Entre os arguidos do caso Lex contam-se Fátima Galante (ex-mulher de Rangel e também ela juíza), o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube Fernando Tavares, e ainda João Rodrigues, advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.