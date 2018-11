Um guarda-prisional de 30 anos, com menos de um anos de experiência, terá cometido suicídio durante o serviço no Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz. Sindicato fala em "tragédia".

Um guarda-prisional do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz encontrou um colega morto esta terça-feira, que terá cometido suicídio com recurso à arma de serviço. O Serviço de Auditoria e Inspecção (Sul) da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) está a investigar o aparente suicídio de um guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, Grândola. Ao que a SÁBADO apurou, o homem que morreu tinha 30 anos, morava em Vila Viçosa, e nem um ano de serviço tinha.



"É uma tragédia que lamentamos profundamente", explicou Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP). À SÁBADO, o sindicalista revela que "ainda não se sabe o que esteve na origem", mas que "deixa uma incógnita que poderá espoletar" um efeito dominó. "Estamos a sofremos todos. Especialmente o guarda que encontrou o seu colega morto. Está muito frágil", lamentou.



Uma nota da DGRSP refere que estão em curso diligências internas para esclarecer as causas da ocorrência, em que um guarda prisional foi encontrado morto numa das torres de vigilância do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, tendo aparentemente cometido suicídio com recurso à arma de serviço.



A ocorrência foi detectada cerca das 10h50 por um colega que ia proceder à rendição, adianta a DGRSP. A vítima ainda chegou a ser assistida por elementos clínicos daquele estabelecimento prisional que procederam a manobras de reanimação, tendo também sido accionado o INEM que confirmou o óbito.



O líder sindical explicou que casos destes são raros. "Nunca tivemos dados oficiais da DGRSP, mas pelas nossas contas terão sido dois casos de suicídio em sete anos. Ainda houve outro caso de um guarda que morreu em serviço, mas esse foi tratado como um acidente", adiantou.



Guardas mais jovens são os mais susceptíveis



A Serviço de Auditoria e Inspecção (Sul) da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) ainda não terminou a sua investigação ao sucedido. Portanto, não se sabe o que esteve na origem deste "aparente suicídio".



Sem ter em conta questões pessoais, o presidente do SNCGP diz que, em termos gerais, a vítima é "um guarda muito novo". "É do último curso do ano passado. Nem um ano de guarda tem. E são esses profissionais os que mais estão sujeitos a pressão da criminalidade. A tentativa de corrupção através dos reclusos é uma realidade - e a tutela parece ignorar isso", explicou.



"Os guardas que demonstram uma maior sensibilidade são os mais jovens. Até existem reclusos que gozam com eles. Os guardas mais novos são vistos como 'maçaricos' e acaba a administração por não se impor", salientou. "Há até jovens que ficam com medo dos reclusos, e que negócios de corrupção possam afectar a própria familia", concluiu.



Para não falar na expectativa em relação à carreira de guarda prisional. "Quando esta geração de guardas concorreram, já havia muita promessa do governo em relação à carreira. Contudo, não se tem verificado isso", lamentou. Para Jorge Alves, esse facto reflecte-se nas "desistências na fase de estagio do curso de guardas".



Recorde-se que os guarda prisionais estiveram em greve em Outubro. O SNCGP, a estrutura mais representativa dos profissionais da guarda prisional, esclarece que estas lutas resultam do "incumprimento do compromisso assumido pelo Ministério da Justiça" de proceder à conclusão da revisão do estatuto profissional até final de Setembro.



A greve nacional dos guardas prisionais registou uma adesão de cerca de 80%, segundo dados provisórios do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que convocou a paralisação.