Motim começou na tarde desta terça-feira. Está a ser estudada a hipótese de chamar o grupo de Intervenção e Serviços Prisionais.

Está a decorrer na tarde desta terça-feira um motim na Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde se encontram detidos cerca de 190 reclusos. De acordo com o Correio da Manhã, os detidos atearam fogo a caixotes do lixo e atiraram materiais dos andares superiores.



Está a ser estudada a hipótese de chamar o grupo de Intervenção e Serviços Prisionais.



Saiba tudo no Correio da Manhã.