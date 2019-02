Foram ainda encontradas uma arma, 6 seringas e 2 gramas de uma substância que se presume ser estupefaciente.

Esta segunda-feira, 25 de fevereiro, a prisão de Paços de Ferreira foi alvo de buscas. Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foram apreendidos "18 telemóveis, 6 seringas, 2 gramas de uma substância que se presume ser estupefaciente", entre outros objetos proibidos nas celas. As buscas só terminaram cerca das 4 horas desta madrugada.



Na operação, participaram "cerca de cinquenta elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, dos dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e diversos binómios dos dois grupos cinotécnicos".



As autoridades apreenderam ainda "um recipiente com fruta fermentada, uma arma branca de fabrico artesanal e alguns produtos alimentares cuja posse não é permitida nas celas, bem como de alguns equipamentos elétricos autorizados (como televisões e play station) mas que apresentavam quebra dos selos de segurança".





"Esta ação decorreu sem que se tivesse verificado qualquer tipo de incidentes e os reclusos em cuja posse foram apanhados os objetos e bens ilícitos serão objeto do procedimento disciplinar e/ou criminal previstos na Lei", conclui o comunicado.O Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foi cenário de vídeos em que os reclusos ou fumam droga, ou celebram festas de aniversário. A sua diretora, Maria Fernanda Monteiro Barbosa, demitiu-se. Esta foi a segunda rusga de que a cadeia foi alvo em fevereiro.