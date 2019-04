O subsídio concedido à L'Atitudes destinar-se-ia à requalificação de um edifício camarário para que a associação lá tivesse a sua sede, mas meses antes já esta tinha um edifício cedido pela câmara. Segundo o contrato, a L'Atitudes tinha que recuperar o imóvel. Porém, isso foi posto de parte quando foram cedidos os 150 mil euros para as obras.



Além deste valor, foram ainda atribuídos 200 mil euros pelo Proder (Programa de Desenvolvimento Rural). Mas quem atribuía os valores do Proder? A Adraces - de que Realinho, vice-presidente da L'Atitudes, é diretor executivo.



Segundo o Instituto Camões, que regista e reconhece as ONGD's, a L'Atitudes "não está registada como ONGD e nunca solicitou a obtenção deste estatuto jurídico".

Vários autarcas, entre eles o atual e o anterior presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco , criaram uma ONGD (organização não governamental para o desenvolvimento) que não tem atividade nem está registada como tal, mas recebeu subsídios. A ONGD L'Atitudes não apresenta informação no seu site, nem revela relatórios de atividade. Porém, recebeu 350 mil euros em subsídios e um edifício para instalar a sua sede.De acordo com o jornal Público, a autarquia de Castelo Branco concedeu 150 mil euros à L'Atitudes em 2014 para "requalificação da sua sede". Porém, tanto o então presidente Joaquim Morão como três vereadores - estes últimos votaram a favor de dar a quantia - eram sócios e dirigentes da L'Atitudes. A pessoa que fez o pedido do subsídio, António Realinho, é vice-presidente da L'Atitudes e diretor executivo da Adraces (Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul). A Adraces também foi fundada por Joaquim Morão.