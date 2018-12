Os reclusos dos estabelecimentos prisionais portugueses vão fazer greve ao trabalho nas prisões caso a greve dos guardas prisionais vá além de 6 de Janeiro. A intenção foi anunciada através da página de Facebook da APAR - Associação de Apoio ao Recluso.

A ministra diz ter enviado uma proposta aos sindicatos dos corpos de guarda prisional a que ainda não obteve resposta.



Os guardas prisionais estão em greve desde 14 de Dezembro, e o protesto prolonga-se até 6 de Janeiro. Tal tem impacto na vida dentro da cadeia. Apesar de os reclusos terem direito a uma visita por semana e a receber os advogados em caso de urgência, tal nem sempre tem acontecido.A ministra diz ter enviado uma proposta aos sindicatos dos corpos de guarda prisional a que ainda não obteve resposta.

A APAR enviou um email a Francisca Van Dunem , a ministra da Justiça. Segundo o email, divulgado na rede social, os "cerca de 330 (trezentos e trinta) dias de greves, de todo o género, do corpo de guardas prisionais no ano de 2018, provocaram gravíssimos problemas no dia-a-dia dos reclusos e suas Famílias".