Já foram 22 os países europeus que reabriram as escolas depois do confinamento imposto na grande maioria dos estados (em Portugal essa abertura aconteceu esta segunda-feira). Segundo a conferência de ministros da Educação desta segunda-feira, esta abertura não resultou, aparentemente, num aumento do número de infeções entre as crianças, funcionários das escolas e creches ou dos pais.Independentemente do modelo adoptado - houve países que permitiram apenas que voltassem as creches, outros que abrangeram os alunos da primária e do secundário, ou, como em Portugal, secundário e creches -, a ideia generalizada é de que a abertura das escolas não teve um efeito tão nefasto quanto se podia pensar que teria.Destes países, 20 admitem que os alunos que estavam prestes a acabar o secundário vão poder realizar os seus exames finais apesar da pandemia, com uma adaptação do modelo.No entanto, segundo o jornal britânico The Guardian, a ministra da educação croata lembrou que a abertura começou apenas há duas semanas e que é ainda muito cedo para cantar vitória e que é tempo de proceder com cuidado.O primeiro país a avançar com o desconfinamento das crianças foi a Dinamarca. A princípio encontrou alguma resistência por parte dos pais, mas a verdade é que a experiência correu bastante bem e conferiu confiança a outros países para avançarem com esse passo.No entanto, todos os ministros concordaram que é preciso olhar com cepticismo para estes valores, lembrando que eles dizem respeito a uma abertura contida, com inúmeras medidas de segurança implementadas nas escolas.Depois de dois meses encerradas devido à pandemia de covid-19, as creches e as escolas secundárias portuguesas voltaram a reabrir com novas regras de higienização dos espaços e distanciamento social para tentar minimizar as probabilidades de contágio do novo coronavírus.O número de crianças que hoje regressou às creches foi inferior ao previsto, segundo a presidente da Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), que acredita que a situação melhorará nos próximos dias.Na última semana, as direções e os educadores começaram a fazer um levantamento junto das famílias para perceber quantas crianças iriam regressar esta segunda-feira, para que pudessem organizar os espaços de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).O Governo decidiu dar 15 dias – entre 18 de maio e 01 de junho – para que os pais possam permanecer em casa com as crianças sem perder o direito ao apoio à família que foi criado especificamente para esta fase de pandemia.Além da reabertura das creches, cerca de 500 escolas do ensino secundário voltaram hoje a ter aulas presenciais para os estudantes do 11.º e 12.º anos.Hoje o dia é ainda marcado pela retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.Portugal contabiliza, até ao momento, 1.231 mortos associados à covid-19 em 29.209 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da DGS.