As crianças portuguesas gostam cada vez menos da escola e fazem pouca atividade física. Estas foram duas das principais conclusões do Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), o grande estudo conduzido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que coloca Portugal em 38.º entre 45 países no gosto pela escola em jovens com 15 anos.

Relativamente ao ano de 2018, apenas 9,5% dos estudantes portugueses com 15 anos disseram gostar muito da escola. Vinte anos antes, Portugal era segundo neste ranking, apenas atrás da Lituânia, e 29% dos jovens diziam gostar muito da escola.

O último inquérito foi divulgado na noite desta segunda-feira e realizado a mais de 227 mil jovens europeus e canadianos com 11, 13 e 15 anos, entre eles cinco mil jovens portugueses.

No cimo da tabela dos países com os alunos mais satisfeitos com o ensino estão o Azerbeijão, a Arménia e a Islândia. A média internacional situa-se nos 22%, mais do dobro do resultado português de 9,5%.

E a queda tem acontecido em todos os escalões, não é exclusivo dos jovens de 15 anos. Em 1998, mais de 50% dos jovens de 11 anos disseram gostar muito da escola. Em 2018, a percentagem está já abaixo dos 30%.

Em jovens de 13 anos, a média entre rapazes e raparigas que gostavam muito da escola rondava os 30% em 1998 mas, vinte anos depois, caiu para metade e já está abaixo dos 15%.

Abaixo da média na atividade física

O mesmo inquérito revela também que aos 11 anos, por exemplo, 48% dos rapazes e 30% das raparigas dizem fazer duas horas de atividade física intensa. O mesmo dado, na média internacional, situa-se nos 54% e 43%, respetivamente.

Nenhuma das faixas etárias estudada – 11, 13 e 15 anos – se situa sequer perto da média internacional de 42% dos jovens que realizam atividade física. E o cenário vai piorando com a idade: aos 13 anos, a média de jovens que pratica exercício em Portugal é de 29%. Aos 15 anos, apenas 27%.

O cenário inverso se aplica no excesso de peso ou obesidade. Quase 30% dos jovens de 11 anos sofrem de excesso de peso, percentagem que desce para os 22% aos 15 anos. A média internacional está nos 23% e 18%, respetivamente.

Relativamente ao álcool em jovens, o estudo da OMS revela que 37% dos rapazes e 38% das raparigas portuguesas de 15 anos consumiram este tipo de bebidas. A média internacional é semelhante, com ligeiro aumento em rapazes (38%) e decréscimo em raparigas (36%). Existe, no entanto, um aspeto perturbador. A média em Portugal há quatro anos era de 30%, subindo quase 8%. Durante o mesmo tempo, o consumo a nível internacional desceu.

O HBSC indica também que 22% dos jovens rapazes portugueses de 15 anos já tiveram relações sexuais, percentagem que desce para os 15% em raparigas. A média internacional é de 19%.