Lisboa a caminho dos 2 mil infetados. Veja o mapa com todos os concelhos

O município lisboeta está à beira de atingir os 2 mil casos confirmados de covid-19, tendo esta segunda-feira, 18 de maio, ascendido a um total de 1.962 casos positivos.





O concelho de Lisboa tem vindo a registar a subida mais significativa de novos casos, com um aumento de 89,9% ao longo do último mês, e subidas de 25% e 13% nos últimos 15 dias e na última semana, respetivamente.





O município da capital continua a liderar a tabela dos concelhos com maior número de infetados, com perto de mais 500 casos de covid-19 do que o segundo concelho mais afetado pela pandemia (Vila Nova de Gaia, que contabiliza 1.485).



O boletim diário hoje divulgado pela Direção Geral de Saúde mostra que o número de concelhos com pelo menos três casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus subiu para se fixar novamente em 222 municípios (72% do total de 308 concelhos).



Já o número de concelhos com mais de uma centena de infetados permanece em48, o equivalente a 15,6% dos municípios que compõem o território nacional.



Doentes recuperados disparam 39%

Os dados reportados pela DGS mostram ainda uma importante evolução no que diz respeito aos doentes recuperados, com um aumento de 39% (6.430). É o terceiro dia seguido em que se verificam subidas acentuadas no número de doentes recuperados, após os crescimentos de 15%, no sábado, e de 21%, no domingo. Desde 14 de maio regista-se uma duplicação dos doentes recuperados.



Já o número de óbitos cresceu para 1.231, mais 13 fatalidades em relação a domingo.