"Trata-se de um pórtico de grandes dimensões e pesado. Por isso, os trabalhos deverão ser demorados", disse a fonte anteriormente.



O acidente ocorreu cerca das 05h00 e causou um ferido grave e um ligeiro.



O alerta para o despiste do pesado no Itinerário Complementar 19 (IC-19), que ocorreu no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 04h57.



Cerca das 11h00 estavam no local 10 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

Uma das vias do IC-19 , no sentido Sintra- Lisboa , foi reaberta ao trânsito cerca das 11h00, seis horas após o despiste de um camião em Rio de Mouro Sintra , mantendo-se as outras vias cortadas, segundo a Infraestruturas de Portugal.Em declarações à Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou quer cerca das 11h00 reabriu a via da direita do sentido Sintra-Lisboa, mantendo-se as restantes cortadas por tempo indeterminado devido a trabalhos de intervenção no pórtico que ficou danificado com o embate do pesado.