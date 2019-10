Rafael Pinto tinha uma revelação a fazer aos seus mais de 19 mil seguidores no Youtube: ia encabeçar a listas a deputado pelo PAN nas legislativas de 2019. "Sim pessoal, é verdade. Não é clickbait." Sob o barulho de um piano motivacional, o jovem de 23 anos anunciou a novidade para a câmara, sentado na mesma sala onde um mês antes havia filmado vídeos sobre nutrição para bodybuilders e o sentido da vida.





Nos últimos dois anos, o novo cabeça de lista do PAN Braga falou para a câmera, vestido ou de tronco nu, sobre vários temas, que alimentaram os seus dois canais na plataforma Youtube - um de fitness e nutrição, que tem mais de dois anos, e outro de política, aberto há dois meses no âmbito das legislativas. Quando anunciou aos seus seguidores a candidatura à Assembleia da República, as reações não tardaram a aparecer. "Estava à espera de encontrar alguma estranheza, mas as mensagens de apoio foram incríveis. Muitas pessoas, mesmo até quem já conhecia há anos, pediram-me apenas para não me tornar no que outros políticos já mostraram ser - sem causas e valores ou pior, corruptos", explicou ào youtuber.Contudo, o PAN surgiu para Rafael Pinto antes do Youtube. "Sempre tive grande interesse pela política, ou melhor, por lutar por um mundo melhor. Nunca me tinha identificado por nenhuma partido, até conhecer o PAN em 2015. Nesse ano tinha-me tornado vegan e fui dar uma palestra ao PAN Porto, no âmbito de desporto. Foi ai que comecei a conhecer as figuras da distrital", explicou. Então com 19 anos, e a tirar a licenciatura de Direito na Universidade do Porto, o jovem de Celorico de Bastos juntou-se ao partido, que sentiu ser composto por pessoas que "lutam por aquilo que acreditam". Atualmente, o jovem está a tirar um mestrado em Direito da União Europeia na Universidade do Minho.O desafio para encabeçar a distrital de Braga surgiu no final de 2018. "Fui escolhido na comissão política de Braga e depois aprovado em sede nacional", explica. Rafael Pinto acredita "que tenho capacidades", mas admite que teve receio em aceitar: "É um desafio enorme, de um dos maiores partidos portugueses. Assustou-me, claro. Mas quanto maior o desafio, maior é esta sensação."





O "atleta [com dieta] à base de plantas"



As ideias de Rafael Pinto estão espelhada no seu canal e respetivas redes sociais. A começar numa t-shirt que usa "orgulhosamente": Plant Based Athlete. Dos já 217 vídeos publicados, o candidato do PAN aborda temáticas que vão desde o fitness - como por exemplo "ganhar massa muscular em 5 passos simples", "exercícios e alongamentos para a dor e lesões nos pulsos" ou a sua incursão em competições -, até dicas de nutrição e vlogs do seu dia-a-dia, seja uma viagem a Paris com a namorada ou passeios onde lamenta o abandono animal.



"Eu comecei o canal porque nutrição é uma das minhas grandes paixões", explica. Rafael sentiu-se motivado pela "falta de informação nessa área", tendo até já recebido críticas de alguns céticos que não acreditam que é possível criar massa muscular com uma dieta vegan. É por isso que diz que a atividade de "youtuber pedagógico" não colide com uma eventual atividade parlamentar: "Sempre quis ajudar e ter impacto na vida do maior número de pessoas, tornando-as mais saudáveis e mais conscientes com o ambiente."



Como está em campanha, fez uma pausa no canal. "Não podia ser de outra maneira, o Youtube ocupava-me 8 horas por dia. Agora estamos a fazer uma campanha magalomana. Como ainda não temos presença em juntas de Braga, a nossa equipa tem de ir a todo o lado, 15 horas por dia. E estamos muito perto da eleição, só precisamos de 1% aqui. Está a correr muito bem", explicou Rafael Pinto. O candidato já caminhou ao lado de André Silva, pelas ruas de Barcelos.