São 9h30 da manhã. Há pouco trânsito para os lados da Portela. No ginásio de Artes Físicas dos Bombeiros Voluntários de Moscavide, ao entrar, ainda se limpam as escadas. Mas já cheira a treino matinal. Damos de cara com uma frase: "It’s not impossible" (não é impossível), palavras que podiam estar em qualquer campanha de desporto ou mural de Facebook. Porque há quem acredite, qual sonho utópico, que não há impossíveis na vida. Como descobrir vida em Marte, chegar ao fim da maratona, ou encontrar um deputado, com uma T-shirt de manga à cava com essa frase inscrita, a fazer musculação no ginásio, numa segunda-feira.Sim, esta última parte não é impossível. Duarte Pacheco , deputado do PSD e secretário da mesa da Assembleia da República, está à nossa espera para um treino de musculação. Trocou o fato pelo fato de treino. A palavra pelo corpo. A máquina do partido pelas máquinas de musculação. Pelo menos por uma manhã. "Está pronto?", pergunta o social democrata, no dia em que celebra 54 anos. A resposta logo se vê, até porque o deputado traçou 10 exercícios, das pernas ao peito, para se fazer em pouco mais de hora e meia. Não há direito a prendas, mas há uma surpresa: "Algum dia tinha de fazer de personal trainer", comenta.