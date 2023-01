Questionário aos governantes não é populismo, diz Marcelo

O Presidente da República defendeu esta terça-feira que o questionário criado pelo Governo não é populista. "Se se chama populismo à exigência da opinião pública então será populismo, mas não é", afirmou o chefe de Estado.







Marcelo Rebelo de Sousa

"A opinião pública está hoje mais exigente do que estava há cinco anos e mais do que há 10 anos e 15 anos e porquê?", questionou retoricamente, prosseguindo que por causa "das crises, da igualdade, da ética", a opinião pública é hoje mais exigente.Por isso, caso surjam dúvidas Marcelo Rebelo de Sousa quererá clarificar as questões junto do primeiro-ministro."Ninguém é obrigado a ser político" diz ainda o chefe de Estado. Na opinião do presidente, se alguém desejar que a sua vida não seja escrutinada não deve aceitar uma nomeação para um cargo político.Marcelo Rebelo de Sousa aponta que o questionário tem várias questões abertas e que há outras perguntas que são mais fáceis de precisar, mas que o juízo de quem escolhe é do primeiro-ministro. "O primeiro-ministro tem um trabalho imenso de formular as perguntas e de formular juízos sobre as respostas às perguntas, quer aquelas quer outras", completou o Presidente.